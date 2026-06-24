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Tajani: "Spazio fondamentale, è settore industriale non inquinante"

Roma, 24 giu. (askanews) - Il tema dello spazio "è importante per me e per il governo", gli ho "dedicato tanti anni della mia vita" e rappresenta "un settore industriale fondamentale". "Lo ha sottolineato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un videomessaggio inviato al convegno "L'Italia nello spazio" promosso alla Camera da Forza Italia.

"Ci tenevo a inviarvi un messaggio per sottolineare quanto sia importante per me e per Forza Italia, ma anche per il governo, il tema dello spazio. Ho dedicato tanti anni della mia vita a questo settore: sono stato due volte commissario allo Spazio a Bruxelles, quando ero prima commissario ai trasporti e poi commissario all'industria. È un settore industriale fondamentale, innanzitutto è un settore industriale non inquinante, ma è anche un settore industriale destinato a diventare sempre più importante nel futuro".

"Non è un'industria inquinante e in Italia ci sono grandi imprese", ha aggiunto.

Dobbiamo seguire con grande attenzione questo settore perché è di fondamentale importanza per l'agricoltura, per la ricerca scientifica, per l'innovazione e per la difesa".

"Credo quindi che Forza Italia faccia bene a occuparsi di questo argomento, sottolineandone l'importanza e affrontando i vari ambiti nei quali lo spazio può essere determinante", ha proseguito.

"Pensiamo anche alla sicurezza, all'osservazione della Terra e alla protezione civile. Sono tantissimi gli impieghi possibili e questo significa anche che noi possiamo essere autonomi, se ci sarà una vera azione di politica industriale italiana inserita in un contesto europeo".

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