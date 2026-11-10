ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2026

Tajani: sostegno dell'Italia all'Ucraina assolutamente garantito

Parigi, 10 nov. (askanews) - "Assolutamente sì", il sostegno dell'Italia all'Ucraina è garantito, "è dall'inizio della guerra che noi sosteniamo l'Ucraina. Detto questo, noi vogliamo la pace. Continuo a dire: non siamo in guerra con la Russia, però condanniamo gli attacchi della Russia a un paese libero e democratico. Non può valere la ragione della forza anche quando ci sono delle controversie. Deve prevalere sempre la diplomazia".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo alle domande dei cronisti in un punto stampa al termine della Ministeriale Esteri del G7 a Parigi.

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