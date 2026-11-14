Tajani: soddisfatti per crescita superiore alle attese

Roma, 14 nov. (askanews) - "Il commento di Standard & Poor's sulla crescita che sarà superiore a quella prevista ci soddisfa: e sarà superiore grazie al commercio internazionale": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione degli Stati generali del commercio internazionale di Forza Italia, in corso a Verona.

"Nei primi nove mesi il commercio internazionale è aumentato del +4,7% e andiamo verso l'obbiettivo del governo dei 700 miliardi di export entro la fine del prossimo anno" ha proseguito, ricordando che la prossima settimana si terrà business forum con l'India, "altro mercato interessantissimo che sarà sempre più aperto" dopo l'accordo con l'Ue.

"Stiamo lavorando anche per sostenere le piccole e medie imprese perché possano essere anche loro invogliate ad esportare: dobbiamo incrementare il numero delle imprese che guardano oltre i confini per far aumentare il loro fatturato e la nostra crescita economica", ha concluso.