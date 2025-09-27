Tajani replica a Propaganda Live: "Chi ci attacca non ama la libertà"

Telese Terme (BN), 27 set. (askanews) - "Qualcuno in televisione ieri sera (26 settembre, ndr) ci ha attaccato per il concerto di Mogol. Evidentemente a loro 'Il mio canto libero' non piace, la libertà piace poco a certi signori che fanno tv a senso unico". Così il ministro degli Esteri e vice-premier di FI, Antonio Tajani, replica a chi lo ha criticato per il video pubblicato venerdì sui social in cui balla sulle note delle canzoni di Mogol e Battisti durante il concerto tributo organizzato da Forza Italia a Telese Terme (Bn) dove è in corso fino a domenica la festa del partito.

"Noi rivendichiamo con orgoglio di aver organizzato il concerto di Mogol, perché non era un concerto per canzonette, era un concerto per rendere onore a Lucio Battisti che è parte del pantheon di FI", ha tuonato Tajani salendo a sorpresa sul palco. "Anche la canzone fa parte della nostra identità - ha insistito - tutte le canzoni di Battisti scritte da Mogol sono un inno alla libertà. Mogol è un grande poeta. Qualche conduttore televisivo che non capisce granché la poesia, non si rende conto di cosa ha significato per noi la serata emozionante di ieri. Aver applaudito e ballato lì significava essere pienamente coinvolti nell'avventura ideale, culturale, emozionale di Lucio Battisti e Mogol, quindi respingiamo le accuse al mittente".

Il riferimento è a Diego Bianchi che durante la diretta di Propaganda Live su La7 ha mandato in onda il video postato dallo stesso ministro sui suoi canali social.

"Vuol dire - ha continuato Tajani - che 'nun ce vonno sta' perché noi cresciamo, prendiamo voti. Dà fastidio che Forza Italia cresca e soprattutto che difenda certi valori. Noi andremo avanti. Più ci attaccano e ci accusano, più vuol dire che siamo sulla retta via. Respingiamo le accuse e gli attacchi dall'estrema destra, dall'estrema sinistra e da un certo modo di fare televisione. Rifaremo tutto quello che loro non vogliono che facciamo: lo faremo", ha concluso.