ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2025

Tajani: Rapporto solido con gli Usa, ma non di sottomissione

Milano, 24 ott. (askanews) - Gli Usa sono il nostro principale alleato chiunque sia il loro presidente. La nuova amministrazione americana guarda con grande attenzione e simpatiaall'Italia, perché è un governo stabile e c'è un premier che interessa per il modus operandi. Avere un rapporto solido con gli Stati Uniti non significa essere sottomessi". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso della sua intervista odierna con il giornalista Nicola Porro all'evento dell'Anpit presso Casa Valadier a Roma.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi