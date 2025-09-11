ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2025

Tajani: quello che accade a Gaza è sempre più inaccettabile

Roma, 11 set. (askanews) - "Voglio essere chiaro, quello che accade nella Striscia è sempre più inaccettabile. Siamo fermamente contrari al piano israeliano di occupazione della città di Gaza e a ogni ipotesi di trasferimento forzato dei palestinesi, così come condanniamo qualsiasi proposito di espansione degli insediamenti in Cisgiordania o di sua annessione". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nella sua informativa urgente al Senato sui recenti sviluppi delle crisi in Ucraina e Medio Oriente e in materia di commercio internazionale.

"Hamas ha enormi responsabilità per aver scatenato questa terribile spirale di violenza con un insensato atto terroristico" ha aggiunto Tajani.

