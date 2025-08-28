ULTIME NOTIZIE 28 AGOSTO 2025

Tajani: nuova Farnesina, con una testa politica e una testa economica

Roma, 28 ago. (askanews) - "Visto che c'è una strategia del Governo per rinforzare la presenza del nostro export nel mondo per arrivare fino a 700 miliardi di euro nel 2027, serviva organizzare il Ministero, visto anche che tutte le nostre rappresentanze diplomatiche saranno sempre più orientate a sostenere le nostre imprese, in modo da non lasciare alcuna impresa italiana nel mondo da sola, senza il sostegno del Governo e dello Stato. Quindi abbiamo deciso di cambiare il Ministero degli Esteri, che sarà un ministero 'bicapite', con una testa politica e una testa economica": lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio

Tajani, nella conferenza stampa tenuta a Palazzo Chigi al termine del consiglio dei ministri dedicato alla riforma della Farnesina.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi