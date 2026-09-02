Tajani: non escludo interferenze Mosca in elezioni, intervenire prima

Wicklow (Irlanda), 2 set. (askanews) - "Noi siamo solidali con la Germania per ciò che è accaduto" a Lipsia lo scorso 4 agosto, "ci sono una serie di attacchi da parte russa, attacchi da guerra ibrida, non una guerra combattuta con le armi, ma questo è inaccettabile. Non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi cercando di condizionare con questa attività di guerra ibrida la volontà popolare e questo sarebbe veramente inaccettabile". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Wicklow, in Irlanda, dove si trova per la riunione informale dei ministri degli Esteri della Ue.

È "una questione in generale, una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota, questo sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo".