ULTIME NOTIZIE 16 SETTEMBRE 2025

Tajani: "Noi contrari a offensiva Gaza e a occupazione Cisgiordania"

Roma, 16 set. (askanews) - "Noi abbiamo sempre detto di essere contrari a quest'offensiva su Gaza, per i rischi che correva la popolazione civile e certamente non per proteggere Hamas, che usa gli ostaggi come scudi umani. Come siamo assolutamente contrari anche all'occupazione di parti della Cisgiordania, lo abbiamo detto in atti pubblici, in documenti che abbiamo firmato con altri Paesi. Ora bisogna accelerare i tempi per arrivare a un cessate il fuoco con la liberazione degli ostaggi senza condizioni": lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite di Start su Sky TG24.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi