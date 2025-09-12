ULTIME NOTIZIE 12 SETTEMBRE 2025

Tajani: "Nessuna scusa da M5s, usa linguaggio violento inaccettabile"

Roma, 12 set. (askanews) - "No", non sono arrivate le scuse, "il Movimento 5 Stelle è una forza sempre più estremista, si sta isolando a sinistra perché il linguaggio violento che usa è inaccettabile". Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine dell'evento 'Azzurra Libertà", in corso a San Benedetto del Tronto, riferendosi a quanto successo ieri a palazzo Madama.

Quelle mosse dalla senatrice Maiorino, ha aggiunto, "sono accuse inaccettabili, è un linguaggio violento, un linguaggio di odio che rischia di avvelenare il clima politico. Io ricordo sempre, l'ho detto anche ieri in aula e lo ripeto, che in politica esistono avversari, non nemici", "ci sono poi tanti rischi: guardiamo cos'è successo negli Stati Uniti, bisogna impedire che ci sia un'escalation".

"C'è qualche cosa che non va, è un clima che non mi piace, ci sono troppi cattivi maestri, troppi linguaggi violenti e il Movimento 5 Stelle è la guida di chi usa il linguaggio violento".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi