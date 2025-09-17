ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2025

Tajani: "Mosca smetta di testare reazioni Occidente, Europa e Nato"

Roma, 17 set. (askanews) - L'Italia "sta lavorando per costruire una pace giusta che garantisca l'integrità dell'Ucraina" e sta "sostenenendo tutti gli sforzi, anche degli Stati Uniti, per far sì che Putin e Zelensky si mettano attorno a un tavolo, ma "dobbiamo anche inviare a Mosca un messaggio molto chiaro: basta provocazioni, basta utilizzare droni per testare le reazioni dell'Occidente, dell'Europa e della Nato". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento nelle Marche.

"Vogliamo il dialogo, vogliamo un confronto, vogliamo che si concluda questa stagione di guerra", ha rimarcato il ministro.

