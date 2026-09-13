ULTIME NOTIZIE 13 SETTEMBRE 2026

Tajani: M5s amici di Maduro, da loro no lezione di libertà

Roma, 13 set. (askanews) - "Noi siamo il partito della libertà, loro amici di Maduro. Non mi pare fossero molto sostenitori della libertà". Così il segretario di Forza Italia e vicepremier, Antonio Tajani, a margine della festa dei giovani d FI, commentando le parole della presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, del M5s, che ha lanciato un appello per la difesa della libertà di informazione.

"Credo che noi non dobbiamo ricevere lezioni da chi ha impedito l'elezione del presidente della Rai per un capriccio, da chi ha bloccato i lavori della Vigilanza e ha messo in difficoltà l'azienda", ha aggiunto. "Sono una forza politica sempre più estremista che ha creato guasti enormi all'economia del nostro Paese, pensiamo al Superbonus che ora stanno pagando i cittadini italiani", ha sottolineato Tajani.

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