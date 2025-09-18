ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2025

Tajani: inutile ora riconoscere Stato Palestinese, lo dice Caracciolo

Roma, 18 set. (askanews) - "Non possiamo riconoscere oggi lo Stato palestinese perché è assolutamente inutile. Lo ha detto stamani un giornalista importante che è Lucio Caracciolo, direttore di Limes", il quale "dice che riconoscere lo Stato palestinese è un modo per lavarsi la coscienza e non risolve il problema perché oggi non c'è lo Stato palestinese". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, durante il Question Time al Senato, a un'interrogazione, presentata dal Pd, sulle iniziative diplomatiche del governo nei confronti del governo israeliano per una conclusione delle ostilità a Gaza.

"Da una parte c'è Hamas e dall'altra c'è l'autorità nazionale palestinese. È molto più utile, lo diceva lo stesso" Caracciolo, "creare corridoi umanitari per cercare di salvare il maggior numero possibile di persone. Ed è quello che stiamo facendo, è quello che sta facendo il governo italiano. Io non sono mai stato contrario allo Stato palestinese. Ho detto che noi non possiamo riconoscere un Stato palestinese che non riconosca Israele e non sia riconosciuto da Israele, lo dico da quando ero parlamentare europeo, è una posizione che ho dal 1994, non da oggi,", ha sottolineato Tajani.

