ULTIME NOTIZIE 22 APRILE 2026

Tajani: inaccettabili insulti a Meloni da commentatore tv di Stato

Roma, 22 apr. (askanews) - All'abasciatore russo in Italia Alexey Paramonov, convocato oggi alla Farnesina, "abbiamo detto che è inaccettabile che un commentatore della televisione Russia 1, che è la televisione di Stato, usi un linguaggio volgare, inaccettabile nei confronti dei primi ministri di uno Stato libero e democratico qual è l'Italia. Noi non ci preoccupiamo delle critiche politiche, ma gli insulti, volgari, sessisti nei confronti dei primi ministri sono assolutamente inaccettabili.

L'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine del Forum strategico Italia-Polonia.

"L'ambasciatore russo ha detto che il governo ha mai offeso nessuno" con "insulti, ma quando si parla attraverso la televisione russa, con canali ufficiali, è ovvio che noi non possiamo accettarlo", ha aggiunto Tajani.

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