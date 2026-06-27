Tajani: in Libano pronti a fare la nostre parte per la stabilità

Dubrovinik, 27 giu. (askanews) - "Noi siamo pronti a fare la nostra parte anche in futuro, d'accordo con la Francia. L'Italia potrà svolgere un ruolo non secondario per la ricostruzione del sistema anche istituzionale che deve essere sempre più garante della sovranità libanese. Ci vorrà tempo, vediamo come si trasformerà l'accordo, però è importante che si sia già raggiunto l'obiettivo della firma e noi sosteniamo da un punto di vista diplomatico e siamo pronti a svolgere un ruolo anche con le nostre forze armate, con una missione internazionale dopo Unifil e anche pronti a continuare a formare, come stiamo facendo ormai da anni, le forze armate libanesi con una missione bilaterale quindi in Italia il Libano rimane una priorità, continueremo a parlarne perché si possa contribuire anche in questa parte del Medio Oriente alla stabilità". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa durante il Forum di Dubrovnik, parlando dell'accordo firmato tra Israele e Libano.