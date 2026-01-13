ULTIME NOTIZIE 13 GENNAIO 2026

Tajani: in Iran inaccettabile repressione violenta del regime

Roma, 13 gen. (askanews) - "Il valore della libertà è il presupposto della nostra azione di governo. Quella libertà per la quale, non posso non ricordarlo, in questi giorni le donne e gli uomini dell'Iran si stanno battendo nelle strade e nelle piazze, pagando un altissimo prezzo di sangue, di sofferenze, di carcerazioni, probabilmente di torture. Tutto questo è assolutamente inaccettabile". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nella sua informativa urgente al Senato sulla situazione in Venezuela.

"Noi - ha spiegato Tajani - abbiamo sempre mantenuto in Iran una presenza discreta, attenta a tutelare gli interessi nazionali e a non far venire meno le ragioni del dialogo, sempre importante anche con regimi lontanissimi da noi. Ma dialogo non significa accettazione passiva dello spettacolo di un regime che reprime con la violenza i suoi stessi cittadini".

