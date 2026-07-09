Tajani: il campo largo è sempre più stretto, manca il centro

Roma, 9 lug. (askanews) - "La foto di ieri del campo largo è la foto del campo stretto, manca il centro. Si sentono le parole classiche di una campagna elettorale dell'estrema sinistra, M5s, Avs, Pd vanno sempre più verso l'estrema sinistra". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa nella sede di FI per la presentazione della nuova tessera 2026, nell'ambito della campagna adesioni del movimento azzurro, commentando le immagini dell'incotro di ieri a Napoli tra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni.

"Non temiamo l'effetto Vannacci e quello di nessuno. Siamo in democrazia, se ci sono buone proposte. Siamo una forza di centro alternativa alla sinistra e diciamo ai delusi di centrosinistra che siamo pronti a costruire con loro una grande casa della liberdemocrazia riformista nel nostro paese" ha concluso Tajani.