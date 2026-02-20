Tajani: identità di vedute con Merz su Europa e difesa

Stoccarda (Germania), 20 feb. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani esprime piena sintonia con il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il suo discorso programmatico al 38esimo congresso della Cdu.

Tajani parla di "identità di vedute" tra Italia e Germania su relazioni transatlantiche, politica industriale, Green Deal e competitività europea, e rilancia la necessità di un'Unione Europea più forte anche sul piano della sicurezza.

"C'è una grande assonanza tra Italia e Germania: il discorso di Merz mi è sembrato un discorso molto profondo, molto concreto, che ribadisce l'importanza dello stare uniti in Europa e l'importanza delle relazioni transatlantiche, che dovranno essere anche modificate ma non nella sostanza, nel momento in cui c'è una una situazione geopolitica in fase di cambiamento".

"Un discorso molto positivo - prosegue il ministro - anche per quanto riguarda la politica industriale e per quanto riguarda il Green Deal. C'è una identità di vedute da questo punto di vista anche per quanto riguarda la politica dell'industria dell'automotive e per quanto riguarda la burocrazia e la competitività. Con il documento che abbiamo firmato insieme Italia e Germania vogliamo far sì che diventi il documento politico di competitività dell'intera Unione Europea".

"Ho applaudito convintamente, non soltanto perché ero qui come ospite - ha detto Tajani - c'è un'identità di vedute e quindi credo che potremmo continuare a lavorare insieme per far crescere di più l'Unione Europea, che deve essere il principale alleato degli Stati Uniti, ma deve camminare con le proprie gambe, quindi deve spendere più per la propria sicurezza e difesa".

"Dobbiamo rinforzare il secondo pilastro della NATO - ha concluso - per essere veramente alleati che contano e un'Europa più forte, che sappia essere protagonista nel mondo".