ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2025

Tajani: Hamas liberi ostaggi, non li usi per proteggere arsenali armi

Roma, 17 set. (askanews) - "Noi siamo contrari all'attacco che si sta facendo a Gaza. Continua ancora questa carneficina. Diciamo ad Hamas, che è corresponsabile di quanto sta accadendo, di liberare tutti gli ostaggi e di non farsi scudo di queste persone innocenti per proteggere i loro arsenali di armi, rischiando poi di compromettere ancora di più la situazione che è drammatica".

Il titolare della Farnesina ha poi sottolineato che bisognerà "costruire un'unità della Palestina per riconoscere al momento opportuno, quando ci sarà la Palestina, uno Stato palestinese che dovrà vivere in pace con lo Stato di Israele".

