ULTIME NOTIZIE 08 GIUGNO 2026

Tajani: grandi possibilità di joint venture con la Norvegia

Roma, 8 giu. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Forum Italia-Norvegia oggi alla Farnesina, ha dichiarato che sono molte le joint venture dove Roma e Oslo possono collaborare insieme, dall'energia alla difesa, fino alle materie prime.

"Abbiamo inaugurato questo importante Business Forum, che dovrà vedere sempre più imprese italiane esportare in Norvegia o anche internazionalizzarsi in Norvegia", incrementando gli investimenti reciproci, ha sottolineato il ministro Tajani.

"Sono tanti i settori in cui possiamo collaborare insieme", ha sostenuto Tajani, "attraverso joint venture nel settore della Difesa, delle energie, le materie prime, la sicurezza cibernetica". "Sono tanti i settori in cui noi possiamo operare insieme", ha specificato ancora Tajani.

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