ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2026

Tajani firma con Rubio l'accordo su minerali critici e terre rare

Nazioni Unite, 24 set. (askanews) - Italia e Stati Uniti rafforzano la cooperazione sui minerali critici e le terre rare. A New York il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno firmato un memorandum per diversificare e mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento. L'intesa prevede anche un gruppo di lavoro tecnico tra i due Paesi e punta a favorire investimenti nei settori dell'estrazione, della lavorazione e del riciclo.

"È un piacere essere qui con il ministro Tajani, vicepremier e ormai anche un buon amico - afferma Rubio -. I nostri due Paesi lavorano molto strettamente insieme e siamo molto soddisfatti di firmare questo memorandum d'intesa su un tema fondamentale, quello dei minerali critici, di cui sappiamo quanto si discuta. L'Italia è stata un grande partner e vogliamo continuare a lavorare insieme".

"Grazie mille, Marco. Per l'Italia - dice Tajani - è molto importante firmare questo memorandum d'intesa. Come sapete, l'Italia è un Paese industriale, il secondo Paese industriale più importante d'Europa. Nel commercio siamo quarti al mondo. Il prezzo delle materie prime è molto, molto importante per noi. Questo accordo con gli Stati Uniti è un punto fondamentale della nostra strategia, della nostra politica industriale".

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