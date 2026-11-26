Roma, 26 nov. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani in Senato, prima di rispondere al Question Time, ha confermato la morte di due italiani che stavano lavorando in Kuwait in una struttura colpita da un attacco dell'Iran.

"Con l'Unità di Crisi, con la nostra ambasciata in Kuwait e il Ministero della Difesa stiamo seguendo gli ultimi sviluppi sull'incidente che ha coinvolto questi due nostri connazionali - ha detto - Intorno alle 14 di oggi alcuni droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane. Tra queste anche una stazione di rilevamento della difesa antiaerea in cui stavano operando due tecnici italiani di Rheinmetall Italia. C'è stata una forte esplosione e purtroppo entrambi i nostri connazionali, dalle notizie che ci arrivano dal Kuwait, sono deceduti".

"L'ambasciata si è immediatamente attivata per le verifiche e i seguiti del caso - ha aggiunto - ho appena parlato con l'ambasciatore Morini, che sta seguendo gli sviluppi minuto per minuto, sta informando le famiglie. Ci sono altri due feriti: un pachistano ed un capitano dell'esercito del Kuwait. A nome del Governo, e credo a nome di tutti quanti, voglio esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime italiane", ha proseguito Tajani.