Tajani: drone contro Flotilla? Aspettiamo indagini della Tunisia

Roma, 9 set. (askanews) - "Non tocca all'Italia fare indagini" su quanto avvenuto questa notte a bordo della 'Family Boat' della Global Sumud Flotilla. "Si tratta di una nave portoghese, battente bandiera portoghese, per una vicenda che è accaduta in acque territoriali tunisine", quindi, come Italia, "non abbiamo nessuna competenza, non ci sono nemmeno italiani coinvolti, feriti, quindi non possiamo fare nulla, aspettiamo, vediamo quello che succede".

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, all'uscita dalla sede nazionale di Forza Italia al termine di una riunione sulla manovra di bilancio, a una domanda sull'attacco contro la flottiglia, presumibilmente ad opera di un drone, avvenuto nel porto tunisino di Sidi Bou Said.

"La nostra ambasciata a Tunisi è allertata per la presenza di cittadini italiani" tra gli attivisti della Flotilla "ma di più non possiamo fare, non è che faccio io l'indagine su quello che è accaduto, aspettiamo le indagini da parte dei tunisini, non sappiamo quello che realmente è successo".

