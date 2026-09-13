Tajani: da giovani FI idee su manovra che presenteremo a alleati

Roma, 13 set. (askanews) - "Qui abbiamo avuto una straordinaria presenza di giovani che rappresentano una speranza per il futuro del Paese, non solo per Forza Italia. Noi dobbiamo contribuire ad ascoltarli perché dobbiamo anche comprendere quali sono le loro istanze. Noi trasformeremo alcune idee che sono partite da questa tre giorni in proposte concrete da presentare agli alleati per la manovra finanziaria, come ad esempio aiutare i giovani a entrare nelle imprese e nelle startup. Noi abbiamo bisogno delle intelligenze di questi giovani".

Così il vice premier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della giornata conclusiva di Azzurra Libertà, la festa dei giovani di Forza Italia a Montesilvano (Pescara).