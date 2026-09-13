ULTIME NOTIZIE 13 SETTEMBRE 2026

Tajani: da giovani FI idee su manovra che presenteremo a alleati

Roma, 13 set. (askanews) - "Qui abbiamo avuto una straordinaria presenza di giovani che rappresentano una speranza per il futuro del Paese, non solo per Forza Italia. Noi dobbiamo contribuire ad ascoltarli perché dobbiamo anche comprendere quali sono le loro istanze. Noi trasformeremo alcune idee che sono partite da questa tre giorni in proposte concrete da presentare agli alleati per la manovra finanziaria, come ad esempio aiutare i giovani a entrare nelle imprese e nelle startup. Noi abbiamo bisogno delle intelligenze di questi giovani".

Così il vice premier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della giornata conclusiva di Azzurra Libertà, la festa dei giovani di Forza Italia a Montesilvano (Pescara).

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi