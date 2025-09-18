ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2025

Tajani condanna frasi di Smotrich su "Gaza miniera d'oro immobiliare"

Roma, 18 set. (askanews) - "Condanniamo le frasi come quelle pronunciate dal ministro israeliano Smotrich, che ha definito la Striscia una miniera d'oro immobiliare. Quello che sta avvenendo a Gaza è una tragedia inaccettabile e questa carneficina deve finire subito". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, durante il Question Time al Senato, a un'interrogazione, presentata da Avs, sulle iniziative italiane per giungere a una soluzione del conflitto nei territori palestinesi.

"Le scelte del governo Netanyahu hanno da tempo oltrepassato i limiti della reazione proporzionata, violando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario", ha aggiunto.

ESTERI
58
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi