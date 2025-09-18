ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2025

Tajani: "Armi da Ravenna verso Israele? Non so, non erano italiane"

Roma, 18 set. (askanews) -"La prego di studiare. Signor presidente vorrei invitare l'onorevole interrogante (Alessandra Maiorino, ndr) a studiare il regolamento Uama (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, ndr), perché non serve autorizzazione per nulla che parta dai porti. Io non so nulla di quanto è successo (al porto di Ravenna), perché non sono armi, non sono munizioni italiane. Mi dispiace ma non abbiamo inviato armi italiane in Israele. Mi auguro che lei, che è una professoressa, studi un po' meglio le leggi della Repubblica": così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani replicando all'onorevole Alessandra Maiorino (M5S), durante il Question Time al Senato, riguardo a un carico d'armi diretto in Israele e transitato al Porto di Ravenna.

ESTERI
38
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi