ULTIME NOTIZIE 25 APRILE 2026

Tajani alle Fosse Ardeatine: il 25 Aprile festa di tutti gli italiani

Roma, 25 apr. (askanews) - Il ministro degli Esteri e vice-premier Antonio Tajani si è recato alle Fosse Ardeatine, su delega del Governo, per le celebrazioni del 25 Aprile. "Di fronte all'orrore della guerra e all'occupazione nazifascista molti seppero accantonare le differenze tra loro e unirsi per riscattare l'onore della Patria in nome della libertà. Donne e uomini, soprattutto giovani che diedero la vita per la Libertà. Ecco perché il 25 Aprile è la festa di tutti gli italiani, nessuno escluso", si legge sul profilo X del ministro.

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