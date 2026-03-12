Tajani: ad oggi nessuna richiesta su basi Usa per "altre attività"

Roma, 12 mar. (askanews) - "Per quanto riguarda l'utilizzo delle basi militari americane situate in Italia, la posizione del Governo è molto chiara. Si basa sugli accordi bilaterali esistenti tra Italia e Stati Uniti, che risalgono al 1954 e che sono stati sempre rispettati da Governi di ogni colore. Si tratta degli stessi accordi a cui si stanno attenendo tutti i partner europei. Incluso il Governo spagnolo, di cui tanto si parla". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, durante il Question Time al Senato, a un'interrogazione di Avs sull'utilizzo delle basi militari statunitensi nel territorio italiano.

"Gli accordi prevedono autorizzazioni tecniche quando si parla di logistica e di operazioni che non comportano dei bombardamenti", ha proseguito, sottolineando: "Nel caso in cui dovessero giungere richieste per altre attività, la competenza a decidere sull'utilizzo delle basi spetterebbe al Governo. Ad oggi, lo ripeto, non è pervenuta alcuna richiesta".

"Se una richiesta del genere dovesse arrivare, il Governo intende condividere ogni decisione con il parlamento. Non è un obbligo giuridico, ma una scelta politica coerente con l'impostazione che il Governo ha assunto fin dall'inizio del conflitto", ha concluso.