Tajani a Washington per riunione Board of Peace: Lavoriamo per la pace

Washington, 19 feb. (askanews) - "Assolutamente no": l'Italia non può restare ai margini di questo processo di pace. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al suo arrivo a Washington, dove oggi parteciperà alla prima riunione del Board of Peace.

"Abbiamo visto - ha spiegato Tajani - che Paesi come la Germania, il Regno Unito, la Norvegia e tanti altri Paesi europei partecipano da osservatori a questa riunione" del Board of Peace, "dove si parla del futuro di Gaza. Noi lavoriamo per la pace, non si tratta di stare a favore di uno o contro qualcun altro. Noi lavoriamo esclusivamente per la pace".

"Prima della riunione - ha aggiunto il ministro degli Esteri - vedrò anche l'Alto rappresentante della ricostruzione che è un mio ex collega al Parlamento europeo, il bulgaro", Nickolay Mladenov, "e vedremo cosa potremo fare anche noi italiani.

"Pensiamo di preparare un nostro piano finanziario, confermiamo la decisione di inviare i carabinieri per la formazione della polizia gazawa in Giordania e confermiamo la nostra presenza anche a Gerico con i Carabinieri per la formazione della polizia della Cisgiordania e la nostra presenza con i Carabinieri a Rafah. Quindi l'Italia sarà presente alla ricostruzione, perché è vitale la stabilizzazione di quel territorio".

"Noi siamo qui per costruire pace, per lavorare, come abbiamo sempre fatto in questi anni, per aiutare la popolazione palestinese con l'obiettivo di avere due popoli e due Stati", ha ribadito Tajani.