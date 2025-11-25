ULTIME NOTIZIE 25 NOVEMBRE 2025

Tajani a Riyadh, inaugurata l'anteprima del Salone del Mobile

Riyadh, 25 nov. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione in Arabia Saudita per incontri istituzionali e per partecipare al Forum Imprenditoriale tra i due Paesi, ha inaugurato l'anteprima del Salone del Mobile di Milano, andata in scena a Riyadh. "Red in progress. Salone del Mobile. Milano meets Riyadh", alla presenza del Ministro della Cultura Badr bin Farhan, è un'anticipazione della prima edizione del Salone milanese prevista nella capitale saudita nel 2026. L'evento è organizzato in partenariato con il Ministero della Cultura saudita e con il sostegno della Farnesina e di ICE Agenzia.

L'appuntamento è un'ulteriore vetrina per il Made in Italy in un'area del mondo, come il Medio Oriente, nella quale la domanda di stile e prodotti italiani è sempre più forte.

