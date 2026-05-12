ULTIME NOTIZIE 12 MAGGIO 2026

Tajani a Bratislava per la riunione "Amici dei Balcani occidentali"

Roma, 12 mag. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è atterrato all'aeroporto Stefanik di Bratislava, in Slovacchia, dove parteciperà alla riunione ministeriale del gruppo "Amici dei Balcani occidentali".

L'incontro, presieduto dal ministro degli Esteri slovacco Juraj Blanàr, riunisce i capi della diplomazia dei Paesi membri del gruppo Amici dei Balcani occidentali (Italia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Grecia, Croazia, Austria e Slovenia) e i rappresentanti dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia), insieme alla Commissaria europea per l'Allargamento Marta Kos.

Il ministro Tajani - si legge in una nota - intende ribadire il costante impegno del Governo italiano a sostegno della prospettiva europea dei Balcani occidentali e a mantenere le dinamiche regionali ed il processo di adesione Ue dei sei Paesi in cima alle priorità dell'agenda politica.

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