ULTIME NOTIZIE 22 LUGLIO 2026

Tajani: 28 e 29 luglio riunione a Roma per soluzione a due Stati

Roma, 22 lug. (askanews) - "Insieme al ministro degli Esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla Dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso": lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del suo intervento davanti alle Commissioni Esteri e Difesa sul vertice della Nato.

Tajani ha ribadito l'impegno del governo a "sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a due Stati che convivano in pace e sicurezza", precisando che la riunione di Roma "avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace".

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