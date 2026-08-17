ULTIME NOTIZIE 17 AGOSTO 2026

Taiwan, presidente Lai annuncia spese di difesa record "oltre 3% Pil"

Roma, 17 ago. (askanews) - Il governo di Taiwan proporrà una spesa record per la difesa per il 2027. Lo ha annunciato il presidente Lai Ching-te, mentre l'isola affronta la crescente pressione militare della Cina.

"Il bilancio complessivo della difesa per il prossimo anno supererà per la prima volta i mille miliardi di dollari taiwanesi, raggiungendo quota 1.122,5 miliardi" (30,41 miliardi di euro)", ha dichiarato il presidente taiwanese Lai Ching-te in un video diffuso dalla presidenza.

"Rafforzare la difesa nazionale e tutelare la sicurezza nazionale. Il bilancio complessivo della difesa per il prossimo anno - comprensivo sia del bilancio ordinario che di quello straordinario - supererà per la prima volta la soglia di mille miliardi di dollari taiwanesi, attestandosi a 1.122,5 miliardi di dollari taiwanesi (30,41 miliardi di euro), e continuerà a rappresentare oltre il 3% del Pil. Ciò dimostra la determinazione di Taiwan a potenziare le proprie capacità di autodifesa. Investire nella difesa nazionale significa investire nella pace. Continueremo a costruire una forza di difesa più solida per salvaguardare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e nella regione", ha dichiarato Lai.

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