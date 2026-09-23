Taiwan presenta i suoi nuovi blindati su ruote: "Ne produrremo 178"

Tainan (Taiwan), 23 set. (askanews) - L'esercito taiwanese ha presentato veicoli blindati su ruote dotati di torretta e cannone da 105 mm, sviluppati localmente, durante una visita della stampa a una base militare di Tainan, equipaggiamenti militari tesi a rafforzare le capacità di difesa dell'isola de facto indipendente dal 1949. Chen Chien-chung, generale di divisione e direttore dell'Arsenale 202, Ufficio Armamenti, ha dichiarato:

"Siamo stati incaricati di produrre 178 di questi veicoli blindati su ruote da 105 mm, otto dei quali saranno realizzati l'anno prossimo".

"Una volta assegnati alle unità, potranno operare sui diversi tipi di terreno presenti a Taiwan. Vi sono numerosi tunnel e alcune strade nella parte orientale dell'isola sono piuttosto accidentate. Il veicolo blindato su ruote è stato progettato in base alle esigenze operative dell'esercito ed è adatto al terreno che ci troviamo attualmente ad affrontare; inoltre, risulta relativamente pratico e versatile per eventuali future operazioni di combattimento urbano", ha aggiunto.