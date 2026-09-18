Taiwan, Lai assiste a esercitazioni militari con vari tipi di droni

Roma, 18 set. (askanews) - Il presidente taiwanese Lai Ching-te si è recato in una base militare a Pingtung per assistere a tre giorni di esercitazioni a fuoco vivo. "È la prima volta che le forze armate integrano diverse tipologie di droni d'attacco in operazioni congiunte", ha dichiarato il presidente durante una conferenza stampa, affermando che tali esercitazioni mirano a dimostrare che le forze armate sono pronte e in grado di difendere la sovranità di Taiwan.

"Nel corso di questa esercitazione di tiro della durata di tre giorni, le unità coinvolte hanno condotto operazioni congiunte di difesa aerea, attacchi combinati aria-mare nelle aree costiere e diverse missioni difensive, in conformità con il piano di difesa di Taiwan e dell'arcipelago di Penghu".

"È la prima volta che le forze armate integrano diverse tipologie di droni d'attacco in operazioni congiunte. Coordinando sistemi senza pilota e armamenti convenzionali per rispondere alle esigenze della guerra moderna, esse accelerano il potenziamento delle proprie capacità di combattimento complessive. Tale dimostrazione mira inoltre a mostrare, sia alla popolazione nazionale che alla comunità internazionale, che le forze armate possiedono la fiducia e le capacità necessarie per tutelare la sovranità nazionale e adempiere alle proprie responsabilità a favore della pace e della stabilità regionali".