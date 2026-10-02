Taiwan ha ricevuto dagli Usa i primi due caccia di nuova generazione

Roma, 2 ott. (askanews) - Taiwan ha ricevuto i primi due caccia di nuova generazione F-16V, su un totale di 66 ordinati nell'ambito di un accordo tra gli Stati Uniti e l'isola de facto indipendente, che punta a rafforzare la propria difesa nei timori di un possibile attacco cinese. Questi primi F-16V rientrano in un contratto da 8 miliardi di dollari approvato da Washington nel 2019, durante il primo mandato di Donald Trump.

I due aerei sono atterrati alle 12 locali, le 6 in Italia, nella base aerea di Taitung, sulla costa meridionale. La consegna era inizialmente attesa all'inizio di settembre, ma i primi velivoli avevano fatto ritorno alle Hawaii poco dopo il decollo verso Guam, senza spiegazioni ufficiali.

Gli F-16V rappresentano una versione fortemente aggiornata dei più vecchi F-16 A/B già in servizio a Taiwan. Taipei aveva completato entro la fine del 2023 l'ammodernamento di 141 velivoli della propria flotta.

Il ministro della Difesa taiwanese Wellington Koo aveva già avvertito che sarebbe stato "difficile" completare entro quest'anno la consegna di tutti gli F-16V previsti dal contratto, nonostante l'aumento del ritmo produttivo da parte di Lockheed Martin.