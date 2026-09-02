ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2026

Taiwan, forte impennata (+40%) per fatturato semiconduttori grazie IA

Roma, 2 set. (askanews) - Trainato dal forte aumento della domanda di tecnologie di intelligenza artificiale, quest'anno il fatturato del settore dei semiconduttori di Taiwan dovrebbe registrare un'impennata del 40%. "Dal punto di vista tecnologico, ci troviamo in una nuova era per l'industria dei semiconduttori", ha dichiarato Wu Chih-i, presidente della Taiwan Semiconductor Industry Association, in occasione dell'inaugurazione della fiera SEMICON a Taipei, aggiungendo che il fatturato dovrebbe avvicinarsi ai 300 miliardi di dollari USA.

"Quest'anno, l'industria taiwanese dei semiconduttori sta registrando risultati ancora migliori. Si prevede che il fatturato complessivo si avvicinerà ai 300 miliardi di dollari USA, segnando una crescita superiore al 40% rispetto all'anno scorso", ha affermato Wu Chih-i.

"Tuttavia, allo stesso tempo, il nostro settore sta attraversando un periodo di rapidi cambiamenti in cui la resilienza, l'approvvigionamento energetico, l'impiego delle risorse umane e la sicurezza informatica stanno assumendo un'importanza sempre maggiore", ha aggiunto.

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