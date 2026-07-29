Taiwan, droni marittimi autonomi con l'AI americana

Contea di Pingtung (Taiwan), 29 lug. (askanews) - A Taiwan i droni scendono in mare. Nella contea di Pingtung, Thunder Tiger, uno dei maggiori produttori taiwanesi di droni, ha mostrato i suoi Seashark: imbarcazioni senza equipaggio pensate per operazioni autonome.

La società lavora con l'americana Shield AI per integrare sui mezzi Hivemind, un sistema di intelligenza artificiale per piattaforme senza pilota.

Nelle immagini, i Seashark vengono preparati in porto, poi entrano in acqua e scortano un'imbarcazione durante la dimostrazione.

"Siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo qui a Taiwan con diverse piattaforme, nel campo dei droni aerei - spiega Matt Starner, direttore di Shield AI a Taiwan - Oggi l'aspetto più interessante è poterlo mostrare davanti a voi con una piattaforma marittima senza equipaggio. L'USV di Thunder Tiger è una delle piattaforme leader qui a Taiwan. Questa partnership è nata in tempi piuttosto rapidi, ma questo dimostra le capacità di Hivemind e la possibilità di integrarlo con piattaforme di ogni tipo".

I droni marittimi sono diventati una delle lezioni militari della guerra in Ucraina. Per Taiwan il tema ha un interesse diretto.

"Dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina, quattro anni fa, le imbarcazioni senza equipaggio e i droni hanno avuto un ruolo estremamente importante - dice William Chen, presidente di Thunder Tiger Corp. - Questo vale in modo particolare per Taiwan, che si trova lungo la prima catena di isole del Pacifico, dalle Filippine a Taiwan, fino al Giappone e alla Corea del Sud. Vista la nostra posizione geografica strategica, i produttori taiwanesi e le realtà interessate dovrebbero cogliere pienamente questa opportunità nel campo degli USV jgfhe della tecnologia marittima autonoma".