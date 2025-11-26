Taiwan annuncia 40 miliardi di dollari di spese in più per la difesa

Taipei, 26 nov. (askanews) - Il presidente taiwanese Lai Ching-te ha annunciato che il suo governo proporrà 40 miliardi di dollari di spese aggiuntive per la difesa nell'arco di diversi anni, con l'obiettivo di cercare di proteggersi da una potenziale invasione cinese.

"Il primo obiettivo è raggiungere un elevato livello di preparazione al combattimento congiunto per scoraggiare efficacemente le minacce provenienti dalla Cina entro il 2027" ha detto. Poi, andando nello specifico, ha spiegato: "Nei prossimi otto anni, dal 2026 al 2033, prevediamo di investire 1.250 miliardi di nuovi dollari taiwanesi (40 miliardi di dollari) nella costruzione di un sistema di difesa aerea avanzato, che include la costruzione del T-Dome, al fine di implementare una difesa multistrato, raggiungere un alto livello di consapevolezza situazionale e garantire un'intercettazione efficace".

Pechino rivendica Taiwan e non esclude l'opzione militare per conquistarla, sottoponendola a crescenti pressioni militari, economiche e diplomatiche.