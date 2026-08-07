ULTIME NOTIZIE 07 AGOSTO 2026

Taiwan, anche i civili si preparano a un possibile attacco cinese

Kaohsiung, 7 ago. (askanews) - Sirene antiaeree, strade svuotate, cittadini nei rifugi e ostacoli anticarro. Taiwan prepara anche la popolazione civile all'eventualità di un attacco cinese. A Kaohsiung e nella contea di Pingtung si sono svolte esercitazioni di resilienza urbana nell'ambito delle manovre annuali Han Kuang, in programma dal 5 al 14 agosto. Cittadini e lavoratori hanno raggiunto i sotterranei di supermercati, stazioni della metropolitana e uffici pubblici, simulando le procedure da seguire in caso di allarme aereo. A Pingtung sono stati allestiti spazi medici d'emergenza e simulata la distribuzione di aiuti. Sulle strade di Kaohsiung sono comparsi blocchi e ostacoli anticarro.

Le esercitazioni coinvolgono quest'anno militari e civili in diversi scenari di attacco. Pechino considera Taiwan parte del proprio territorio e ha minacciato di usare la forza per prenderne il controllo.

"Credo che queste esercitazioni - dice Huang Chun-yen, responsabile di supermercato - siano molto importanti. Di solito restiamo semplicemente al chiuso invece di andare nei sotterranei o in altri luoghi dove ripararci. Questa esercitazione ci ha insegnato che, quando suona la sirena, dobbiamo assumere la corretta posizione di protezione invece di continuare a muoverci all'interno".

Per Chen Ching-kuei, tassista, "Queste esercitazioni insegnano alla gente cosa fare. Molti anziani non lo sanno. Così, se dovesse scoppiare una guerra e venissero lanciati missili, saprebbero come comportarsi".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi