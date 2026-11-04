ULTIME NOTIZIE 04 NOVEMBRE 2026

Taiwan a EICMA: forti su tutta la filiera, non solo per i chip

Milano, 4 nov. (askanews) - Tawian a EICMA, una presenza che vuole raccontare le nuove capacità delle imprese taiwanesi, sempre più protagoniste in tutta la filiera del settore delle due ruote. Negli spazi di Fiera Milano a Rho il Pese asiatico ha presentato una vetrina delle proprie capacità produttive, il Taiwan Flasghip Showcase.

"Sappiamo tutti che EICMA è la piattaforma più importante al mondo per il settore delle due ruote - ha detto ad askanews Simon Wang, CEO del Consiglio per lo Sviluppo del Commercio Estero di Taiwan (TAITRA) -. Per quanto ci riguarda tutti conoscono il Paese per la sua industria avanzata dei semiconduttori. Ma in realtà, c'è molto altro oltre ai chip: vantiamo capacità produttive eccellenti e tecnologie innovative anche nel comparto delle due ruote. È proprio per questo che abbiamo deciso di allestire qui il nostro spazio espositivo principale: vogliamo far capire che non ci limitiamo a produrre semiconduttori, ma che disponiamo di un ecosistema completo e di alto livello dedicato al mondo delle due ruote".

Per Taiwan l'occasione di EICMA è significativa, anche per mettersi in contatto con le imprese straniere, nell'ottica di dare ulteriore prospettiva e consapevolezza alla percezione dell'isola nel mondo. "Riteniamo che questo sia il momento ideale per dialogare con i nostri potenziali clienti e con le aziende del settore provenienti da tutto il mondo ha aggiunto Wang - per far sapere loro che non puntiamo solo alla vendita di prodotti, ma siamo aperti a instaurare collaborazioni e partnership".

E da EICMA parte una dialogo su scala internazionale, che può essere la base per ampliare ulteriormente la presenza delle imprese taiwanesi in altri mercati. "Il nostro obiettivo - ha concluso Simon Wang - è quindi promuovere la nostra immagine complessiva e mostrare, attraverso questo spazio espositivo, l'intera gamma di prodotti e competenze che siamo in grado di offrire. Consideriamo l'Italia e la Spagna due mercati di primaria importanza e, più in generale, l'Europa rappresenta un mercato straordinario. Le nostre aziende nutrono un grande interesse verso quest'area".

E la massiccia presenza a EICMA appare come una conferma di questa attenzione.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi