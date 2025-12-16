ULTIME NOTIZIE 16 DICEMBRE 2025

Sydney, l'omaggio alle vittime della strage a Bondi Beach

Sidney, 16 dic. (askanews) - Davanti al Bondi Pavilion di Sidney, a pochi passi dall'oceano, cittadini e familiari si sono riuniti per ricordare le vittime della sparatoria avvenuta durante una festa ebraica. Fiori, candele e messaggi coprono il memoriale improvvisato, accanto alle bandiere australiana e israeliana. La spiaggia, luogo simbolo della vita pubblica di Sydney, è diventata per una sera spazio di raccoglimento e silenzio. Le autorità australiane hanno definito l'attacco un atto di terrorismo antisemita.

Le vittime sono quindici, in quella che è considerata la peggiore sparatoria di massa nel Paese da decenni.

