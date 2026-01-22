Svolta di Trump sulla Groenlandia: Intesa con la Nato, niente dazi

Davos, 22 gen. (askanews) - Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha definito il quadro di intesa sulla Groenlandia da lui annunciato come un accordo "di lungo periodo", senza entrare nel merito dei contenuti concreti dell'intesa.

"È un accordo di lungo periodo. È l'accordo di lungo periodo per eccellenza e credo metta tutti in una posizione molto positiva", ha dichiarato Trump rispondendo a una domanda della giornalista di Cnn mentre lasciava Davos.

Il presidente ha descritto l'intesa come un accordo che renderebbe "tutti soddisfatti" e che, a suo dire, risponderebbe pienamente alle sue richieste in merito al controllo della Groenlandia, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sulla natura o sulle modalità del piano.

"L'accordo sarà reso noto abbastanza presto e poi vedremo", ha dichiarato. "In questo momento è ancora in corso, ma è piuttosto avanti. Ci dà tutto ciò che dovevamo ottenere".

Trump ha quindi rivendicato il proprio impegno nei confronti dell'Alleanza atlantica. "Ho fatto molto per la Nato", ha affermato, aggiungendo che l'intesa in discussione avrebbe un carattere condiviso. "È un accordo davvero positivo", ha detto. "È un accordo del quale tutti sono molto soddisfatti".