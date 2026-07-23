ULTIME NOTIZIE 23 LUGLIO 2026

Svizzera, un'altalena gigante per volare nel vuot sulle Alpi

Milano, 23 lug. (askanews) - Villars, località sciistica delle Alpi svizzere, punta sulla stagione estiva con una nuova attrazione mozzafiato: un'enorme altalena panoramica installata a 2.110 metri di quota. La struttura, alta 12 metri, lancia fino a tre persone contemporaneamente nel vuoto, regalando la sensazione di volare sopra le montagne.

L'iniziativa rientra nella strategia del comprensorio per diversificare l'offerta turistica e valorizzare gli impianti di risalita anche quando la neve scarseggia, una sfida sempre più attuale a causa del cambiamento climatico. L'obiettivo è aumentare le presenze estive e rendere il turismo alpino meno dipendente dalle precipitazioni invernali.

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