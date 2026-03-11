Svizzera, un uomo si dà fuoco su un autobus. Sei morti e 5 feriti

Kerzers (Svizzera), 11 mar. (askanews) - Nella notte tra martedì e mercoledì a Kerzers in Svizzera sei persone sono morte e altre cinque, tra cui un soccorritore, sono rimaste ferite nell'incendio di un AutoPostale. Tre dei feriti sono in condizioni gravi. La polizia del Canton Friburgo, in Svizzera, ha comunicato che potrebbe esserci un "possibile atto volontario", ma sulla dinamica bisogna ancora fare chiarezza. Da una prima ricostruzione sembra che un passeggero abbia prima cosparso sé stesso e il mezzo di benzina e poi si sia dato fuoco.

Le autorità elvetiche al momento tendono a escludere che si sia trattato di un atto di terrorismo. Restano tuttavia senza risposta domande sull'autore del gesto. Guy Parmelin, presidente della Confederazione svizzera, si è detto sconvolto dall'incendio sull'autobus postale a Kerzers. "Ancora una volta delle persone hanno perso la vita in un grave incendio in Svizzera. Le circostanze sono in fase di accertamento. Porgo le mie condoglianze alle famiglie delle vittime e i miei pensieri vanno ai feriti e ai soccorritori", ha scritto in un post su X.