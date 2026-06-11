ULTIME NOTIZIE 11 GIUGNO 2026

Svizzera, si vota sul tetto a 10 milioni di residenti

Dompierre, 10 giu. (askanews) -

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Dompierre, 10 giu. (askanews) - In Svizzera il tema dell'immigrazione torna alle urne. Domenica 14 giugno gli elettori voteranno sull'iniziativa dell'Udc, il partito della destra svizzera, per fissare un tetto alla popolazione residente permanente: 10 milioni di persone entro il 2050.

Nelle campagne della Svizzera occidentale, i sostenitori del sì collegano il voto alla difesa del territorio agricolo, delle infrastrutture e del paesaggio.

A Bavois, tra i vigneti, Olivier Agassis ha esposto uno striscione a favore dell'iniziativa. È viticoltore e rappresentante regionale dell'Udc: "Il senso del mio impegno per questa iniziativa - dice - è limitare il numero di persone che entrano in Svizzera ogni anno. Abbiamo circa 100mila persone che arrivano nel Paese. Le nostre infrastrutture e il Paese stesso non sono estensibili. Non potremo costruire in cima al Cervino. Quindi cementifichiamo sempre di più. È questo che mi preoccupa di più per le nostre terre agricole".

Per i promotori, la crescita della popolazione aumenta la pressione su strade, abitazioni, servizi e terreni agricoli.

A Dompierre, nel Canton Friburgo, Marlène Perroud alleva bovini. Anche lei sostiene il sì: "Oggi per i giovani è molto difficile trovare terre da coltivare - afferma l'allevatrice - Le scuole di agricoltura sono piene. E molti giovani non trovano un'azienda dove esercitare questo mestiere. Sostengo questa iniziativa perché penso che preservare i terreni agricoli sia la cosa più importante per un Paese. Un Paese ha bisogno dei contadini. E i contadini hanno bisogno di terra per lavorare e nutrire la popolazione".

Nel Canton Friburgo la campagna referendaria attraversa strade, villaggi e aziende agricole. Vicino a Romont, un manifesto del no avverte sui rischi per la sanità, dove molti lavoratori sono stranieri. A Dompierre, un cartello del sì invita a "proteggere la Svizzera".

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