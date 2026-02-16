ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

Svizzera, deraglia treno: 5 feriti. La polizia: si pensa a una valanga

Roma, 16 feb. (askanews) - In Svizzera un treno regionale è deragliato nei pressi della frazione vallesana di Goppenstein, nel Sud del Paese. L'incidente è avvenuto attorno alle 7 del mattino, ha comunicato la polizia cantonale. Secondo le autorità ci sono cinque persone ferite.

Nella regione c'è un'allerta valanghe di livello quattro su cinque. "Secondo i primi risultati, una valanga potrebbe aver attraversato i binari poco prima del passaggio del treno", ha dichiarato la polizia, aggiungendo che la procura ha aperto un'indagine.

Al momento dell'incidente, a bordo del treno c'erano 29 persone; uno dei feriti è stato portato in ospedale, il resto dei passeggeri è stato tratto in salvo.

Dopo il deragliamento è caduta una forte nevicata nel villaggio, situato a un'altitudine di 1.216 metri. Goppenstein è un importante snodo di carico e scarico per il trasporto stradale e ferroviario, la stazione si trova all'uscita del tunnel di Lotschberg: il treno è deragliato mentre usciva da lì, ha riferito la polizia.

