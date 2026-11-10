Svimez, il Sud cresce più del Nord ma resta l'emergenza sociale

Milano, 10 nov. (askanews) - Il Sud cresce più del resto d'Italia, ma la ripresa economica non basta a migliorare le condizioni di vita di milioni di persone. È il quadro che emerge dal Rapporto Svimez 2026 sull'economia e la società del Mezzogiorno, presentato a Montecitorio alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tra il 2021 e il 2025 il Pil meridionale è aumentato del 9,5%, contro il 6,6% del Centro-Nord, grazie soprattutto agli investimenti e alle risorse del Pnrr. Anche nel 2026 il Sud dovrebbe crescere leggermente di più, dello 0,9% contro lo 0,8%, ma nel 2027 la tendenza rischia di invertirsi con l'esaurirsi della spinta del Piano.

E soprattutto, alla crescita economica non corrisponde un analogo progresso sociale. Dal 2021 sono stati creati 643mila posti di lavoro, ma solo 70mila sono andati agli under 35. I salari reali sono diminuiti di quasi il 10% e un milione e 200mila persone lavorano pur vivendo in famiglie a rischio povertà. Quasi un dipendente su quattro guadagna meno di 9 euro lordi l'ora.

Restano profonde anche le disuguaglianze nei servizi e nelle condizioni di vita: una famiglia su sette è in povertà energetica e quasi la metà dei minori vive in nuclei familiari che non potrebbero affrontare una spesa imprevista.

A pesare sul futuro del Mezzogiorno è poi la fuga dei giovani: 154mila tra i 25 e i 34 anni si sono trasferiti al Centro-Nord negli ultimi cinque anni. E le previsioni demografiche indicano un calo del 26% degli under 15 entro il 2040.

Per la Svimez, la sfida è trasformare la crescita economica in migliori salari, servizi e opportunità, soprattutto per le nuove generazioni, evitando che il rallentamento degli investimenti riapra il divario tra Nord e Sud.