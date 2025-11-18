ULTIME NOTIZIE 18 NOVEMBRE 2025

Sviluppo trasporto aereo, dibattito fra esperti in Milano-Bicocca

Milano, 18 nov. (askanews) - Dibattito sul futuro del trasporto aereo e delle infrastrutture aeroportuali all'Università di Milano-Bicocca, nel convegno organizzato dal CESISP, il Centro Studi in Economia e Regolazione dei Servizi, dell'Industria e del Settore Pubblico. Nell'incontro, interventi istituzionali con Nicola Zaccheo, presidente ART, Autorità di Regolazione dei Trasporti e Alexander D'Orsogna, Direttore generale ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile.

Ad entrare nel dettaglio sul mercato aeroportuale attuale ci ha pensato Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato e fondatore di AeroItalia: "È un mercato sbilanciato con un player che lo domina, è una peculiarità del mercato italiano a cui far fronte. Gli aeroporti minori, quelli regionali, prima alle dipendenze di questo player, oggi hanno una scelta maggiore e l'entrata sul mercato di Aeroitalia ha contribuito a creare più competizione e anche un vantaggio per i piccoli aeroporti regionali".

Dopo le relazioni di Ugo Arrigo e Andrea Giuricin del CESISP, Intrieri ha parlato degli obiettivi di Aeroitalia legati all'aeroporto di Fiumicino: "Continueremo a investire su Fiumicino, è un hub da 2 milioni di passeggeri all'anno. Vogliamo continuare a crescere: per la prossima summer season, inseriremo almeno cinque nuove destinazioni da Fiumicino".

Il tema della sostenibilità sempre al centro, ma con la sicurezza dei passeggeri mai in secondo piano: "In questo settore, l'equilibrio fra innovazione e sicurezza è un fattore molto importante, così come fra innovazione e affidabilità degli aeroplani. Gli aeroplani maturi oggi arrivano a livelli di affidabilità vicini al 100%, i nuovi aerei ancora faticano ad arrivare a questi livelli di affidabilità".

Nel panel finale, tavola rotonda con, fra gli altri, l'Ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone e il Dg di SACBO - Aeroporto di Bergamo, Amelia Corti.

