Svezia: sventato un attacco informatico filorusso

Stoccolma, 15 apr. (askanews) - La Svezia ha sventato un attacco informatico filorusso contro una centrale termoelettrica a metà del 2025, ha dichiarato mercoledì il ministro della Protezione Civile Carl-Oskar Bohlin, aggiungendo che il gruppo responsabile era collegato all'intelligence russa. Il ministro ha spiegato che la minaccia informatica per la Svezia e gli interessi svedesi si è intensificata dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia per cercare di influenzare il sostegno di Stoccolma a Kiev. "La Russia agisce sia in modo opportunistico che con una prospettiva a lungo termine, e le sue azioni sono diventate sempre più rischiose" ha detto Carl-Oskar Bohlin.